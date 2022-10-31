İzmir’de suya yapılan zam yüzde 300’e yaklaştı

Yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp arası su kullanımı atık su bedeli dahil metreküp başına 17 lira 64 kuruş iken 18 lira 48 kuruş oldu. 11-20 metreküp arası kullanımda ise 20 lira 97 kuruş olan metreküp fiyatı 21 lira 97 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise ücret 39 lira 28 kuruştan 41 lira 16 kuruşa çıktı.

KONUT DIŞINDA 82 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Konut dışı yapılarda ise 0-10 metreküp su kullanımı atık su bedeli dâhil metreküp başına 35 lira 27 kuruştan 36 96 kuruşa, 11-20 metreküp arası kullanım ise 41 lira 95 kuruştan 43 lira 96 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise metreküp fiyatı son zamla 78 lira 57 kuruştan 82 lira 33 kuruşa çıktı. Organize sanayi bölgelerinde ise suyun metreküp fiyatı 32 lira 1 kuruş oldu. Zamlı tarife 1 kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.