O savcı meslekten ihraç edildi

ANTALYA'DA, sosyal paylaşım sitesi üzerinden dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yapan 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesabın sahibi Antalya Cumhuriyet Savcısı Ekrem Hocaoğlu, aldığı hapis cezasının üst mahkemece onanmasının ardından meslekten ihraç edildi. Hocaoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Oğuzhan Sürmeli ve Hamza Dağ'a karşı 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 35 bin 580 TL adli para cezası ile 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.