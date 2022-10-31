Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:32

SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz

SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya bir darbe daha! 2 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA