Uşak’tan Gemlik’e Yaşasın Cumhuriyet: Başkan Erdoğan’dan TOGG çalışanlarına tarihi sözler

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER KATILMADI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı törende Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de hazır bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliği yaptığı törene Meclis Başkanı Şentop'un yanı sıra çok sayıda siyasi parti genel başkanı da katıldı. Bakan Varank'ın davet ettiği isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmadı. CHP'den katılımın olmadığı etkinlikte İYİ Parti'yi Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ile Ayhan Altıntaş temsil etti.