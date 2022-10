Yerli otomobilin gururunu yaşayan vatandaşlar: Togg Türkiye Yüzyılına değer katacak

DÜNYA MEDYASI TOGG HABERİNİ ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE DUYURDU

Türkiye'nin yerli otomobil 'Devrim'in önünü kesenlere inat kurduğu 61 yıllık rüya önceki akşam TOGG'un Başkan Erdoğan tarafından banttan indirilmesiyle gerçeğe döndü. Yılda 175 bin üretim kapasiteli TOGG fabrikasının açlması Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşları da gururlandırdı.Görme engelliyim. Keşke bu harika otomobili kendi gözlerimle görebilseydim ama bizim ülkemizin ne yaparsa en güzelini yapacağını hissediyorum. 60 yıllık hayalimiz gerçek oldu. Artık kendi otomobillerimize bineceğiz. Artık araç ithal eden değil ihraç eden bir ülkeye dönüşeceğiz. Buna öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. TOGG muhteşem Türkiye Yüzyılının habercisi.Televizyonda TOGG'u görünce 'biz istersek her şeyi yapabiliriz' dedim. Sokaklarda TOGG'un dolaştığını hayal ettim. Hem tasarım hem de kalite olarak Avrupa'da üretilen birçok araçtan çok daha iyi gözüküyor. Milli otomobillere binmek bize gurur verecek. Mart ayını iple çekiyoruz. İnşallah çok yüksek satış rakamlarına ulaşılır. Çok daha iyilerini yapacağımıza da inanıyorum.Son yıllarda İHA'sıyla, SİHA'sıyla, enerjisi yatırımlarıyla devrim gerçekleştirirken ülkemiz, en son ise biz gençlerin de hayali olan yerli ve milli otomobil TOGG'u hayata geçirdi. İlk fırsatta almayı düşünüyorum. Artık ülkemizde hayaller her an gerçeğe dönüşüyor. Devletimize, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a minnettarız.Yerli ve milli otomobilimiz ülkemizde hayırlı olsun. Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayesinde her gün daha da güçleniyoruz.Teknofestlerle, yerli İHA, SİHA, doğal gazi ile ayrıca sağlık, eğitim ve diğer alanlarda da büyümeye devam ediyoruz. Yapılmayan, üretilmeyenler, tek tek hayata geçiyor. Devletimiz biz gençlerin hayallerini tek tek gerçeğe dönüştürüyor. Hayal olan yerli otomobilimizde üretilerek gerçeğe dönüştü.Türkiyemiz, on yıllarda büyük devrimler yaptı. 61 yıllık hayal olan yerli ve milli otomobilimiz TOGG'da hayata geçti. Mükemmel tasarımıyla TOGG'umuz ülkemize, milletimize hayırlı olsun.Cumhuriyetin 100'üncü yılına girdiği tarihi bir günde hayal gerçeğe dönüştü. Biz buna hayal ve ötesi diyoruz. Artık bizim de dünya markası bir otomobilimiz var. Başkan Erdoğan Türkiye'mizi bölgesel ve küresel bir güç haline dönüştürdü. TOGG ülkemize hayırlı uğurlu olsun.Türkiye'nin Devrim otomobiliyle başlayan 60 yıllık hayali TOGG'la gerçek oldu. Artık ülkemizin de bir dünya markası otomobili var. TOGG'un elektrikli olarak banttan inmesi markaya ve ülkemize bir başka değer katıyor. Ülkemiz kendi markasını üretmekte çok geç kalmıştı. Bunu TOGG'la kapatılması çok güzel. Benim yeni otomobilim TOGG olacak.Belki TOGG'u alacak kadar param olmayabilir ama bir Türk markasıyla gurur duyacak kadar şerefim var. Duruşu, renkleri, asaleti ve bizim oluşu ile gurur kaynağımız olan TOGG'un Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz her şeyi başarırız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teknoloji alanında çıtamızı ne kadar yükseğe çıkarabilirsek gelecek nesillerimizin yaşamlarını o kadar kolaylaştırırız.Başkan Erdoğan, TOGG kampüsündeki konuşmasında "Togg siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Erdoğan Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz" demişti. Başkan Erdoğan dün Twitter hesabından "Togg Türkiye'nin, 85 milyonun ortak gururudur. Maşallah her biri ayrı güzel" mesajıyla aracın 6 farklı rengini yanıtan videoyu Emine Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı. Emine Erdoğan bir saat sonra Twitter hesabından "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun" mesajıyla yanıt verdi. Başkan Erdoğan da Emine Erdoğan'ın bu mesajını 'retweet'ledi. ANKARAÖncekiakşam Bursa'da açılışı yapılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, dünyada da geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin dikkat çeken bir adı attığını ifade eden gazeteler özellikle Başkan Erdoğan'ın 'Çılgın Türkler' sözüne vurgu yaptı Bloomberg, TOGG'un yanı sıra lityum iyon pil fabrikasının da kurulacağının altını çizerek Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'nin yerli otomobili, TOGG, tüm modelleriyle Avrupa'nın yollarına çıkacak. Onlar, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler" sözlerine yer verdi.Rus haber ajansı Ria Novosti, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye olarak bu proje için 60 yıldır bekliyorduk" dediğini aktardı. Rus haber ajansı TASS ise, Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında yerli otomobil hamlesinin güçlü bir mesaj olduğu yorumunu yaptı. Al Jazeera'ya bağlı El Arabiya gazetesinin internet sitesinde Erdoğan'ın TOGG'la birlikte bir videosuna yer verilerek, 'Türkiye ilk yerli otomobilini kutluyor" başlığı atıldı. TOGG, Yunan medyasında da geniş yer buldu.Yunan gazetesi Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın "Çılgın Türkler gelecek" sözlerine haberinde yer verdi. Çin haber ajansı Xinhua da Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı' başlığıyla yayınladığı haberinde, törenin Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşmesine vurgu yaptı. DIŞ HABERLERGörkemli TOGG töreni yabancıların da ilgisini çekti. 'LoveTurkiye' etiketi ABD ve Brezilya'da TT oldu. Patricia Amor isimli bir kullanıcı 'Avrupa'ya ne zaman gelecek de bu güzelliği deneme şansım olacak çok merak ediyorum' mesajını paylaşırken Dex Conner isimli bir başka kullanıcı " Bu TOGG otomobilinin sektörde büyük etkisi olacak" dedi.