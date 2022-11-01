41 yıl sonra gelen şehitlik

Konyalı Hikmet Pamukluk, 1981'de İstanbul 1'inci Ordu Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı sırada, birliğiyle birlikte, Trakya'da gerçekleştirilen Yıldırım-81 Tatbikatı'na gitti. 22 Eylül günü Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu-Pancarköy mevkiinde öğle yemeği için içtimaya çıktıkları sırada, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan tatbikata katılan F-5 savaş uçağı, üzerlerine düştü. Aralarında Piyade Er Hikmet Pamukluk'un da bulunduğu 65 asker şehit oldu. Bu kaza Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en üzücü kazalarından birisi olarak tarihe geçti.Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce Pamukluk'un Üçler Mezarlığı'ndaki mezarında, 'Şehit' ibaresi yazdığını gördü. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ikizi Mustafa Pamukluk'a ulaşan yetkililer, hikâyesini öğrendikten sonra, Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit-Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Ardından da Pamukluk'un şehitliği resmi olarak kabul edildi.Haberi alınca Konya'ya gelen Mustafa Pamukluk, "Ben Van'a, Hikmet Tekirdağ'a gitmişti. Terhis olup dönünce, kardeşimin terhisine 3 gün kala şehit düştüğünü ve buraya getirilip defnedildiğini öğrendim. İki oğlumdan birine, kardeşimin ismini koydum. Yıllar sonra devletimiz beni arayarak bir şehit kardeşi olduğumu söyledi. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bunun gururu çok büyük" dedi. Aynı kazada şehit olan Piyade Er Nurettin Çevik'in de 2022'de resmi olarak şehit sayıldığı öğrenildi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın girişimleriyle iki şehidin de kabri şehit mezarına dönüştürülecek.