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Giriş Tarihi: 1.11.2022 10:07

Adana'da terör operasyonu: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı yakalandı

İHA
Adana’da terör operasyonu: DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı yakalandı

Adana'da düzenlenen terör operasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) verdiği bilgi doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı M.S., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren M.S.'nin (25), yasa dışı yoldan ülkeye girdiğini tespit etti.

SÖZDE İSTİHBARATÇI...

TEM ekipleri, M.S.'yi Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin, örgütün kamplarında eğitim aldıktan sonra sözde 'istihbaratçı' olarak görev yaptığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan M.S.'nin bir kardeşinin, DEAŞ'a katılan militanlara ideolojik eğitim verdiği, önceki yıllarda YPG ile girdiği çatışmada öldüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana'da terör operasyonu: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı yakalandı
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