Başkan Erdoğan duyurmuştu! Türkiye’den sağlık turizminde dev atılım

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURİZM GELİRİ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye, alternatif turizm trendi olarak ön plana çıkan "sağlık turizmi" konusunda dünyada önemli aktörlerden biri haline gelmiş durumda. TÜİK verilerine göre, sağlık turizmi kapsamında ülkeyi yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ederken, bu alandan elde edilen gelir de 1 milyar doların üzerine çıktı.

Güçlü sağlık altyapısı ile son 5 yılda yaklaşık 60 bin organ ve doku nakli, 500 bin mikro cerrahi işlem, 200 bin tüp bebek işlemi, 3 milyona yakın kalp ve damar ameliyatı gibi birçok önemli operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin bu alandaki başarısının en önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor.