Başörtüsü teklifini Özlem Zengin sunacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MYK toplantısında, başörtüsü ve aile yapısını yeniden düzenleyen anayasa değişikliğine ilişkin sunum yaptı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla teklifi yeni AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM Başkanlığı'na sunmasına karar verildi. Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında düzenlemeye ilişkin yapacağı açıklamaların ardından, teklif önce muhalefete götürülecek. MHP ile birlikte hazırlanan teklifin, Meclis'e ise haftaya sunulabileceğini ifade edildi. Bu arada Erdoğan, "Özlem hanım yeni Grup Başkanvekilimiz. Grup başkanvekili kadın arkadaşımız yoktu, iyi oldu" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı programı için de "Bundan sonraki süreçte bütünleştirici dili geliştirmemiz ve devam ettirmemiz gerekiyor. Bundan sonra muhalefetle daha çok istişare yapılacak" ifadelerini kullandı.