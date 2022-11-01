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Giriş Tarihi: 1.11.2022 19:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu iftirası' tepkisi

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na ’uyuşturucu iftirası’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uyuşturucuyla iftiraları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesinin askerine, polisine iftira atacak kadar bayağı bir siyasete savrulan Kılıçdaroğlu, bu akılları terör örgütleriyle kol kola gezen gizli ortaklarından mı alıyor bilemem ama kesin olan bir şey var ki, bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu iftirası' tepkisi
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