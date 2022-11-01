Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair bir görsel paylaştı. Baykal, 22 Nisan'da da bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:"Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak, iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor."