CHP’li belediyeden denize sıfır satış

Selçuk, Güzelbahçe, Seferihisar, Ödemiş, Çeşme, Menderes, Çiğli derken CHP'li Dikili ve Karaburun belediyeleri daha önce elden çıkardıkları arsalara yenilerini eklemek için harekete geçti. İzmir'in turizm alanları arasında yer alan Dikili ve Karaburun'da belediyeler bünyelerinde yer alan taşınmazları satış listesine çıkarma kararı aldı.
KIRGÖZ SATA SATA BİTİREMEDİ
Son yıllarda yaptığı satışlar ile gündeme gelen CHP'li Dikili Belediyesi, bünyesinde yer alan İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5, Katıralanı Mahallesi'ndeki 1 ve Bahçeli Mahallesi'ndeki 1 adet taşınmaz için satış kararı aldı.
Muhammen Bedelleri 535 bin TL ila 5 milyon 336 bin 250 TL arasında değişen 7 taşınmazı açık ihale usulü ile satma kararı alan Dikili Belediyesi, satışlardan 18 milyon 385 bin 250 TL elde etmeyi planlarken, ihale tarihi ise 24 Kasım olarak açıklandı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün başkanlık koltuğuna oturduğu 31 Mart 2019'dan bu yana mülkiyeti belediyeye ait 100'ün üzerinde taşınmazı bir bir elden çıkardığı öne sürüldü.
DENİZE SIFIR
Kenti içi yerli turistin en fazla tercih ettiği alanlar arasında yer alan Karaburun'da ise belediye aralarında denize sıfır konumda yer alan birçok taşınmazını satma kararı aldı. Alman Koyu'nun bulunduğu İskele Mahallesi'nde 2 ve Merkez Mahallesi ile Çatalkaya Mahalleleri'nde birer adet olmak üzere toplam 4 taşınmazını satma kararı alan Karaburun Belediyesi, satışın 11 Kasım'da yapılacağı duyuruldu. Satışa çıkan gayrimenkullerin fiyatları 1 milyon 921 bin TL ila 12 milyon 45 bin TL arasında değişiyor. Satışa çıkan taşınmazların toplam muhammen bedeli 24 milyon 645 bin TL'yi buluyor.