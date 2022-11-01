CHP’li belediyeden denize sıfır satış

DENİZE SIFIR

Kenti içi yerli turistin en fazla tercih ettiği alanlar arasında yer alan Karaburun'da ise belediye aralarında denize sıfır konumda yer alan birçok taşınmazını satma kararı aldı. Alman Koyu'nun bulunduğu İskele Mahallesi'nde 2 ve Merkez Mahallesi ile Çatalkaya Mahalleleri'nde birer adet olmak üzere toplam 4 taşınmazını satma kararı alan Karaburun Belediyesi, satışın 11 Kasım'da yapılacağı duyuruldu. Satışa çıkan gayrimenkullerin fiyatları 1 milyon 921 bin TL ila 12 milyon 45 bin TL arasında değişiyor. Satışa çıkan taşınmazların toplam muhammen bedeli 24 milyon 645 bin TL'yi buluyor.