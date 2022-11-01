Dokunulmazlığının kaldırılması istendi

CHP Grup Başkanvekili ve 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız", "Kara para ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" şeklinde paylaşım yaptı. Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu paylaşıma ilişkin 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediğinden bahisle hakkında yasal gereğinin yapılmasını talep etti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'nca CHP'li Engin Özkoç hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile fezleke hazırlandı. Fezlekede, CHP'li Özkoç'un "Kara para ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" şeklinde yaptığı paylaşımın 'tehdit' unsurunu oluşturduğu, "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız" şeklindeki paylaşımın ise eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedildi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.