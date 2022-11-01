Dünya ticaret yollarının hâkimi konumuna yükseldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinin transit ve şehir içi araç trafik konforunu sağlayacak 'Farklı Seviyeli Kavşak' Açılış Töreni'nde konuştu: Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Türkiye'yi dünya ticaret yollarının hâkimi konumuna yükselttik. Devrim otomobilinden devrin otomobiline ülkemizin 60 yıllık hayali olan, her zaman engellenmeye çalışılan yerli aracımızın da seri üretimine başladık. İşte 'Türkiye'nin Yüzyılı'nı üretimin, verimliliğin, başarının, gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg olmuştur" dedi.