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Giriş Tarihi: 1.11.2022 22:22 Son Güncelleme: 1.11.2022 22:24

Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez'in eşiyle bir araya geldi

AA
Emine Erdoğan, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Hernandez’in eşiyle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'in eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile görüştü.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meksika Ankara Büyükelçisi'nin kıymetli eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Dokuma Atlası Projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Meksika'ya nazik davetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez'in eşiyle bir araya geldi
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