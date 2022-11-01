Emine Erdoğan, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Hernandez’in eşiyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meksika Ankara Büyükelçisi'nin kıymetli eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Dokuma Atlası Projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Meksika'ya nazik davetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.