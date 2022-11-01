Eren Abluka’da Kış Operasyonu

Yurtiçinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, başarı ile devam ediyor. Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu kapsamında Hakkâri'de tespit edilen sığınak/barınaklarda çeşitli çap ve ebatta 4 bin 120 mühimmat, 87 roketatar mühimmatı, 38 el bombası ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Bingöl'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl- Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda 464 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor.