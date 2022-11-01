İBB’nin “dünyada sadece dört adet var” dediği madalyon replika çıktı! Replika esere tam 818 bin lira verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş gün önce Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, üzerinde "Bizans İmparatoru Muhammed" yazan ve dünyada sadece dört adet bulunduğunu belirterek Fatih madalyonunu İngiltere'deki bir müzayededen satın alındığını ilan etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da "Fatih Sultan Mehmet'in 540 yıllık madalyonu artık İstanbul'un. Haliç'de açacağımız İstanbul Sanat Müzesi'nde geçen yıl Türkiye'ye kazandırdığımız Fatih portresi ile birlikte sergilenecek. Constanza de Ferrara'nın bu önemli eseri Türkiye'ye hayırlı olsun" diyerek bunu duyurdu.

"İBB DÜNYA'DA DÖRT ADET VAR YALANI: REPLİKA BİR ESERE TAM 818 BİN LİRA VERDİ"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin dünyada sadece dört tane Fatih madalyonu olduğunu iddia etmesi üzerine dünyada sadece üç tane Fatih madalyonu olduğunun altını çizerek replika eser alındığını ifade etti. Türkyılmaz sosyal medya hesabından "İBB'nin yönetim yaklaşımının bir görünen PR yüzü var, bir de arka yüzü. Madalyon deyip geçmeyin, gerçeğin büyüğü bazen ayrıntıda gizlidir, "madalyonun arka yüzünü" göstermeye çalışacağım. Madalyonun arka yüzü... İBB Dünya'da dört adet var yalanı arkasına sığınarak replika bir esere tam 818 bin lira verdi. Costanza tarafından eser, 1481 yılından önce yapılmıştır. Kuşkusuz en başarılı sürümü budur. Zaten 1. sürüm üzerinde Constantıvs • F yani "Costanza Yaptı" diye bir ibare yet almaktadır" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ SÜRÜMDEN KALIPLANMIŞ!



Türkyılmaz daha sonra şunları yazdı: "İkinci sürümün Costanza'nın elinden çıkmış birinci sürümden kalıplanarak ve üzerinde değişiklikler yapılarak yapıldığı düşünülmekte ve üzerindeki tarih nedeniyle de Sultan Mehmed II'nin ölümünden yani 3 Mayıs 1481'den sonra çoğaltıldığı tahmin edilmektedir. Televizyonlarda, Sosyal medya ve Dijital mecralarda gündem oldu. 'Dünyada dört tane var bir tanesini biz aldık' diye. Aşağıdaki listeye bakarsanız üç tanesinin zaten İBB'de olmak üzere nerede kaç adet var görebilirsiniz. Envanterinden habersiz İBB."

"FACEBOOK REKLAMLARINA HARCANAN 310,000 LİRANIN YANINDA DEVEDE KULAK KALAN BİR TUTAR."

Türkyılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Gelelim müzayede sürecine... Eser nisan ayında bir müzayede de 700 Euro'ya satılmış. İBB bu eseri Nisan ayında 7000 Euro'ya alabilirdi. Bu da İmamoğlu'nun İBB kasasından kendi namına yaptığı Facebook reklamlarına harcanan 310,000 liranın yanında devede kulak kalan bir tutar."

"SİZİ CEZBEDEN, ESER ÜZERİNDEKİ FATİH İBARESİNDEN ZİYADE "BİZANS" İBARESİ OLMASIN İMAMOĞLU?"

Türkyılmaz sözlerini şöyle bitirdi: "Özetle: Tarihi eser dedikleri eser sadece tarih itibariyle antika olarak değerlendirilebilir. Zaten envanter listende 3 adet varken 4. eseri almak hangi akla hizmet. Sizi cezbeden, eser üzerindeki Fatih ibaresinden ziyade "Bizans" ibaresi olmasın Ekrem İmamoğlu?"