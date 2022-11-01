İkna çalışmaları sonucu 1 PKK’lı daha teslim oldu... Özel ekip Cezayir’den getirdi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.

PKK'LI CEZAYİR'DEN GETİRİLDİ

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucu bir örgüt mensubunun Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordine sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla ülkemize getirilen örgüt mensubunun 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 107'ye yükseldi.