Kimyasal iftirasının kaynağı terör örgütü

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala sunum yaptı. Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında özetle şunları kaydetti:Terörün etrafta oluşturmaya çalıştığı şey fiziki terörden ibaret değildir. Bu fiziki terörün ardında, ülkemizi hedef alan projelerdir. Ülkemizi ve bölgemizi siyasi mengeneye sıkıştırmaya çalışan bu terör olgusu gündemimize bölgesel vesayet olarak geldi. Anayasal düzenimize kasteden, sınırlarımızda terör adacıkları oluşturmaya çalışanlarla güçlü mücadele ettik. Bu mücadele verilmeseydi şimdi sınırımız etrafında terör devletçikleri olacaktı. Hem bölge barışını bozacak, hem de Türkiye'nin burnu dibinde kaos yapıları olacaktı.Dünyadaki birtakım kara propaganda merkezleri de burada etkili olamıyor. Çünkü biz her alanda bununla mücadele ediyoruz. Terör örgütünün bu çevrelerden aldığı akılla kara propaganda yapmasının Türkiye'de karşılık bulması utanç vericidir. Bunun en önde gelen örneklerinden birisi TSK'ya kimyasal silah iftirasının atılmasıdır. Bunun yegâne kaynağı terör örgütüdür. "TSK kimyasal silah kullandı" diye bir aşağılık iftiranın dillendiriyor olması, bu nefret suçu mu, ifade özgürlüğü müdür? Pek çok doktor arkadaşımız TTB'nin açıklamasını reddetti. Bu alanın çoğulcu şekilde düzenlenmesi, bu alandaki tekelci yapıların ve hegemonyaların kırılması adına yeni düzenlemeyi gündeme getireceğiz.(Almanya'da vefat eden) Mevlüde Genç barışın ve uzlaşının sesi oldu. Hem Almanya'daki törene, hem de Türkiye'deki törene AK Parti olarak katılacağız. Mevlüde Genç, bir anne olarak kendi çocuklarına bir kin aktarmamak için acısını kendi içine gömdü. Yeter ki yeni nesiller bir kin içerisine, bir kavga içerisine girmesin diye. Bir annenin acısını bile yaşayamamış olması bu her zaman insanlığına örnek olacaktır. Faşist katillerin ekosistemi Türk ve İslam düşmanlığının nefret suçluları yargılanmalı.Togg otomobilinin üretime geçmesiyle birlikte 'Devrim' otomobilinin nasıl engellendiği araştırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye 100'üncü yılına girerken 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesi sevindiricidir. Tabii bunlara sevinmeyenler de oldu. Bu tür travmaların tedavisi yok. Milletin iyiliğinden mutlu olmayan travmatik tipler. Onları kendi travmaları ile baş başa bırakmak gerekiyor(CHP lideri) Kılıçdaroğlu daha önce ABD'ye gitmişti, şimdi de İngiltere'ye gidecekmiş. Seçimler Türkiye'de yapılacak, haberi olsun. Kılıçdaroğlu'nun siyasetle ilgili hedefleri varsa gerçekleştirmenin yeri Türkiye. Bir an evvel adaylığını ilan etmesi kendisi açısından hayırlı olur.