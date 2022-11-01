Maden kazasında 8 tutuklama

Bartın'da Amasra Taşkömürü işletmelerinde 41 madencinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı maden kazasıyla ilgili soruşturma başlatan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı 25 kişi için gözaltı kararı almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 9'u savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken, içlerinde Müessese Müdürü olan Cihat Özdemir ile İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi'nin de bulunduğu 15 kişi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, müessese müdürü Cihat Özdemir, müessesse müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, işletme baş mühendisi Mehmet Tural, iş güvenlik müdürü Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman ile maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş'in tutuklanmasına karar verdi.