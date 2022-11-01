MİT’ten terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlusuna Suriye’de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT, sınır hattında Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda terör eyleminin faili Ersin Şahin'in eylemleri nedeniyle hedef listesine aldı. Teröristin etkisiz hale getirilmesi için detaylı bir çalışma yapan MİT, saha ajanlarından anlık bilgiler alarak eylem için sınır hattına gelen PKK-YPG Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i yaptığı operasyonla etkisiz hale getirdi.
GENÇLERİN DAĞA KATILIMI İÇİN ÇALIŞTI
2014 yılında PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüten ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalışan Ersin Şahin, kırsal kadrolara katıldıktan sonra yurtiçinde Diyarbakır ve Şırnak kırsalında sınır ötesinde ise Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi.
2017'de Suriye'ye geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan terörist, Suriye Haseke'de sabotaj eğitimi aldıktan sonra Suriye/Derik'te Sabotaj Taburu Sorumlusu olarak görevlendirildi.
TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEMLERİ KOORDİNE ETTİ
Sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden, Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek olan örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren Ersin Şahin'in Suriye-Türkiye sınır hattında, örgütün istihbarat unsurları ile eşgüdüm halinde çalışarak, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev aldığı belirtildi. Teröristin etkisiz hale gelmesinin Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli bir darbe vuracağı değerlendiriliyor.