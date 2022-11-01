MİT’ten terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlusuna Suriye’de nokta operasyon

TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEMLERİ KOORDİNE ETTİ

Sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden, Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek olan örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren Ersin Şahin'in Suriye-Türkiye sınır hattında, örgütün istihbarat unsurları ile eşgüdüm halinde çalışarak, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev aldığı belirtildi. Teröristin etkisiz hale gelmesinin Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli bir darbe vuracağı değerlendiriliyor.