Ödül sahibi Kavaklı Sabah’a konuştu: Türkiye’den aldığım fonlarla dünya standardında araştırmalar yaptım

2022TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne DNA onarımı ve sirkadiyen ritim ile ilgili keşiflerine istinaden Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Kavaklı layık görüldü. Prof. Kavaklı, ödülünü almasının ardından SABAH'a konuştu: Amerika'da doktora, master, yüksek lisans, post doktora eğitimimi yaptım. Yaklaşık 11 yıl orada kaldım. 2011'de Koç Üniversitesi'ne döndüm. Yaklaşık 18 yıldır da burada çalışıyorum. Türkiye'ye geldiğimde alanım çok yeniydi. Sıfırdan laboratuvar kurmam gerekti. 18 yılda toplam 40 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirdim. Onlarla birlikte çalışma yaptık. Bu ödül aynı zamanda onların eseri.Aziz Hoca ile birlikte 5 yıl çalıştım. Yıllar içinde gerek Türkiye'den gerek Avrupa ülkelerinden 50 milyon lira fon aldım. 18 yılda tamamen Türkiye kaynaklı çok yüksek prestijli yayınlar yaptım. Bir şeyi eleştirmek isterseniz çok şey bulursunuz ama 18 yıldır fonlarımın büyük kısmını Türkiye'den aldım. Aldığım bu fonlarla da dünya standartlarında araştırmalar yapabildim. Yeter ki o fonlara erişmek isteyin.