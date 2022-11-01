Şehidin mezarındaki not yürekleri sızlattı

Hakkari'de arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 5 silah arkadaşı ile birlikte 1997'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, Denizli'de Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defin edilmişti. Aradan geçen yıllara rağmen acılarını yüreğinde yaşayan şehit ailesi, oğullarının mezarını sık sık ziyaret etmeye devam ediyor. Kepenek'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda unutmayan ve her yıl mezarı başında oğullarını anan acılı şehit ailesi, bu yıl ise mezar taşına bıraktıkları not ile herkesi duygulandırdı. Baba Kadir Kepenek'in yazdığı notta şu sözler yer alıyordu: "Sevgili oğlum Eyüp. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizin sayenizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Sizin hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal ediniz. Ruhunuz şad olsun."