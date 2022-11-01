Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! Dikkat çeken Yunanistan vurgusu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Almanya'nın Türk-Yunan ilişkilerindeki tutumu da ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALMANYA'YA TARAFSIZLIK ÇAĞRISI
Erdoğan görüşmede, "Almanya'nın Türk-Yunan ilişkilerinde tarafsız tutumuna dönmesini bekliyoruz." dedi.
PUTİN İLE KRİTİK TEMAS
Başkan Erdoğan Putin ile tahıl koridorunu görüştü. Erdoğan görüşmede, "Çözüm odaklı bir işbirliğini tesis edeceğimizden eminiz" dedi.