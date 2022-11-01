Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! Dikkat çeken Yunanistan vurgusu
Giriş Tarihi: 1.11.2022 16:42 Son Güncelleme: 1.11.2022 16:58

Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! Dikkat çeken Yunanistan vurgusu

Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! Dikkat çeken Yunanistan vurgusu

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Erdoğan görüşmede, "Almanya'nın Türk-Yunan ilişkilerinde tarafsız tutumuna dönmesini bekliyoruz." dedi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Almanya'nın Türk-Yunan ilişkilerindeki tutumu da ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALMANYA'YA TARAFSIZLIK ÇAĞRISI

Erdoğan görüşmede, "Almanya'nın Türk-Yunan ilişkilerinde tarafsız tutumuna dönmesini bekliyoruz." dedi.

PUTİN İLE KRİTİK TEMAS

Başkan Erdoğan Putin ile tahıl koridorunu görüştü. Erdoğan görüşmede, "Çözüm odaklı bir işbirliğini tesis edeceğimizden eminiz" dedi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! Dikkat çeken Yunanistan vurgusu
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