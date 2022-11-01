Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiasına tepki: Vahim ve utanç verici...

CHP, ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin dmeokrasisine pozitif mesajlar vermesi gerekirken, muhalefet yaparken beğenmediği hususları söylerken, doğrusunu da söyleyecek kapasitede olması gerekiyor. Ama nerede devleti kötüleyen yaklaşım var onu ortaya koyuyorlar.

Bir siyaset biçimiymiş gibi ortaya koyuyorlar. Bunun adı yıkım siyasetidir.