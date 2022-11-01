Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu

Burada 'sair surette' kavramı aslında bizim için çok önemlidir. Burada eline alınan bayrak Türk bayrağıdır. Rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağıdır. Bu açık bir şekilde kişi tarafından bilinmektedir. İki bayrak aynı anda alınıyor.