Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu

Son dakika haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Adana'da skandal bir olay yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eline aldığı iki Türk bayrağından birini yere attı.
Bu olay sonrasında Türk Hukuk Enstitüsü Adana İl Temsilciliği harekete geçti ve suç duyurusunda bulundu.
Son Dakika: Türk bayrağını yere fırlatan Zeydan Karalar'a suç duyurusu! | Video
Türk Hukuk Enstitüsü Adana İl Temsilcisi Av. Kemal Ekber, A Haber canlı yayınına konuk oldu ve konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekber, "Türk Hukuk Enstitüsü tarafından Adana Cumhuryet Başsavcılığı'nın konusu Türk Ceza Kanunu devletin egemenlik alametlerine karşı işlenen suçlar başlığı altında TCK'nın 300. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Burada yasanın amir hükmü gereği açıkça şunu söylemektedir; 'Türk bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette' şeklinde ibaresi söz konusudur.