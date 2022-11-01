TOGG'un Gemlik'teki kampüsünün açılışı unutulmaz anlara sahne oldu. Cumhuriyet'in 10'uncu yılında Uşak'ta çekilen, "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" pankartının yer aldığı tarihi fotoğraf ile Erdoğan çiftinin Togg çalışanlarıyla "Yaşasın Cumhuriyet" yazısı önündeki karesi, törenin simgesel anlamına değer kattı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarına "Tarih sizi 'çok kararlı' yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. Tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız" dedi.Erdoğan, Togg törenindeki konuşmasında da Uşak fotoğrafını hatırlatarak "Ülkemiz artık Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümlerini Marmaray'ın, İstanbul Havalimanı'nın, Togg tesisinin açılış törenleriyle kutlayacak bir seviyeye geldi. Bugün Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken, bir kez daha ve tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz" demişti.