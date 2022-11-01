Yunanistan’ın Ege’deki iddialarına Türkiye’den sert yanıt: Misliyle karşılık verildi

" 1 SAHİL GÜVENLİK BOTU GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"



31 Ekim 2022 tarihinde Sisam Adası güneyinde kayıp şahısların bulunması maksadıyla Yunanistan ve FRONTEX unsurları tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildiğinin tespit edilmesi üzerine, uluslararası sularda ve Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde arama kurtarma faaliyeti icra etmek maksadıyla derhal 1 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir.

"TÜRK SAHİL GÜVENLİK UNSURLARININ YARDIMINA İHTİYAÇ DUYMADIKLARI CEVABI ALINMIŞTIR"



Yunanistan ve FRONTEX unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde, 1979 Hamburg Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi hükümleri gereğince, iş birliğine ve destek vermeye hazır olunduğu Yunanistan makamlarına bildirilmiş, ancak Yunanistan makamları tarafından Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yardımına ihtiyaç duymadıkları cevabı alınmıştır.