81 ilde ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatı

AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek tatbikata Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı, İl ve İlçe Müftülükleri, Eğitim Merkezleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Kur'an Kursu Hizmet binaları olmak üzere, toplamda 24 bin 039 Hizmet Binasında, 843 bin 299 kişinin katılım sağlaması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de katılacağı tatbikatta, 6 il İl Valisi, İl Müftüsü ve İl AFAD Müdürü ile canlı bağlantı da gerçekleştirilecek. Tatbikatta ayrıca, seçilen 10 ilimizde belirlenecek lokasyonlarda yaka kamerası ile Tatbikat Merkezine canlı görüntü aktarılacak.

AFET TATBİKATLARI DEVAM EDECEK

AFAD "Afetlere dirençli toplum oluşturma" vizyonu çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda "2021 Afet Eğitim Yılı"nda gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrimiçi afet farkındalığı eğitimleri 2022 Afet Tatbikat Yılı ile davranış değişikliğine dönüştürülüyor.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM'ler ve terminallerde toplamda 66 bin 202 tatbikat icra edildi.

Ayrıca 9 Kasım'da İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı - Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlüklerinde Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ve Tahliye Tatbikatı yapılacak.

12 KASIM'DA BÜYÜK TÜRKİYE TATBİKATI

1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım tarihinde ise AFAD koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18 bin 57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirilecek.