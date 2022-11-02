AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu açıkça özür dilemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis ve jandarma teşkilatını hedef alan iddialarına yönelik sert tepki veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır, provokatiftir. Söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır. Kılıçdaroğlu'nun polis ve jandarma teşkilatından açıkça özür dilemesi gerekir. Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonu yakın zamanda TSK'ya atılan iftira halkasının utanç verici devamıdır. CHP'nin, ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin demokrasisine pozitif mesajlar vermesi gerekirken, muhalefet yaparken beğenmediği hususları söylerken, doğrusunu da söyleyecek kapasitede olması gerekiyor. Çıktı bir CHP'li vekil, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasını dillendirdi, sonra CHP'li vekiller mahkeme bastı, orada eşkıyalık yapıyorlar. Bu eylem de kabul edilemez ve gayrimeşrudur. Bunun adı yıkım siyasetidir.(Anayasa değişikliği) Cumhur İttifakı olarak ortak bir çalışma yürüyoruz. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey, MHP'den bu çalışmayı yürüten Fethi Yıldız Bey'le bir araya gelecekler. Yarın (bugün) takvim netleşecek. Referanduma gitmesi halinde ezici çoğunlukla geçebilecek bir düzenleme.