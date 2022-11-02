Çerçioğlu ihaleden önce Karaarslan ile 77 kez görüşmüş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile danışmanı FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın da arasında olduğu 40 sanığın yargılandığı Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, benzer suçlamalara ilişkin açılan diğer davalarla Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleye fesat karıştırmaya ilişkin açılan 7 ayrı davada sona gelindi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın da arasında bulunduğu çok sayıda belediye çalışanının yargılandığı benzer suçlamalara ilişkin açılan 7 davanın Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesinin ardından yargılanmaya sürecine geçildi. Çerçioğlu ile Karaaslan'ın yargılandığı davalar Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilince sanık sayısı 40 oldu.

KENDİNİ BAŞKANIN DANIŞMANI OLARAK TANITMIŞ

Birleştirilen 7 dosya arasında Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan açılan dava Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi. Dava konusunun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan mali danışmanlık ihalesi olduğu belirtildi. FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'ın kendisini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı olarak tanıttığı, tüm belediye personeline talimatlar verdiği, kendi kontrolündeki şirketlerin hakedişlerine imza atmayan memur ve işçilere mobbing yaptığı, kamu zararına yol açtığı vurgulandı. Karaaslan'ın teyzesinin oğlu mobilyacı Osman Çolak ile börekçi ortağı İsmail Aydın'ın yasak olmasına rağmen girecekleri ihalenin yaklaşık maliyetini önceden bildikleri ve aralarında anlaşarak ihaleye teklif verdikleri, böylece rekabet ortamına aykırı davrandıkları belirtildi. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun ise danışmanı Karaaslan tarafından yürütülen bu tür işlerden haberi olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, kendisine bağlı kuruluşların denetiminden sorumlu olması nedeniyle suç işlediği ifade edildi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMIŞLAR

Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan Karaaslan ile bacanağı Muharrem Şanlı'nın aralarında bulunduğu 5 sanığın 'ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçlarından yargılandığı dava da Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaya dahil edildi. Davanın konusunun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan ihale olduğu öğrenildi. Karaaslan ile bacanağı Şanlı'nın diğer sanıklar ile aralarında gizli anlaşma yaptıkları, ihale tekliflerini birlikte hareket ederek verdikleri anlaşıldı. Birleştirilen Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada ise Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye Karaaslan ve diğer sanıkların fesat karıştırdıkları tespit edildi.

SAVCI 7 YIL HAPİS İSTEDİ

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılmazken, avukatı hazır bulundu. Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Erkan Karaaslan'ın SEGBİS üzerinden duruşma salonuna bağlandı. Mütalaada, Başkan Özlem Çerçioğlu, Erkan Karaaslan ile bacanağı Muharrem Şanlı, baldızı Çiğdem Şanlı'nın ihaleye fesat karıştırma suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi. Yarın yapılacak duruşmada karar çıkması bekleniyor.

ÇERÇİOĞLU KARAARSLAN İLE 77 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Başkan Çerçioğlu yarın yapılacak duruşma öncesi mahkemeye sunduğu savunmasında Karaarslan'ın danışmanı olmadığını, sadece belediyeye danışmanlık hizmeti sunan şirketin sahibi olduğunu öne sürdü. Karaarslan da savunmasında Çerçioğlu'nun danışmanı olmadığını, danışmanlık şirketinin sahibi olduğunu ifade etti. Mahkeme tarafından Çerçioğlu ile Kaaarslan arasında dava konusu ihale öncesinde 14 gün boyunca 77 kez telefon görüşmesi kaydı tespit edildi. HTS kayıtları sonrası mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.