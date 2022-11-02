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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Cezayir’deki terörist ikna yoluyla teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ikna çalışmasıyla PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 teröristin Cezayir'den Türkiye'ye getirilmesi sonucu teslim olduğu açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışması sonucu PKK/KCK mensubu 1 teröristin, Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı. Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla Türkiye'ye getirilen örgüt mensubunun, 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. Öte yandan bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayıs, 107'ye yükseldi.
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Cezayir’deki terörist ikna yoluyla teslim oldu
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