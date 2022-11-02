Dana diliyle tehdide 9 yıl 7 ay hapis istemi

Sosyal medyada kendisini doktor olarak tanıtan Mustafa Y.'nin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un çalıştığı muayenehanesinin önüne dana dili bırakarak tehdit ettiği iddia edildi. Prof. Dr. Şenol, suç duyurusunda bulundu. Eskişehir'de gözaltına alınan Mustafa Y. , ifade işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, Şenol, ölümle tehdit edildiğini belirterek aile mahkemesinden koruma kararı aldırdı. Mustafa Y. hakkında ise 'Huzur ve sükunu bozma' ile 'Özel işaretlerle tehdit' suçundan 9 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.