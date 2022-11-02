HDP Cumhuriyet’i hedef aldı! Altılı masadan tepki gelmedi...

Son dakika haberi... HDP'li Pervin Buldan partisinin grup toplantısındaki açıklamalarla Cumhuriyet'in yüz yılını hedef aldı. Buldan, yönetimler değişse de zihniyetin değişmediğini ifade ederek geçmiş 100 yılı 'yıkım süreci' olarak tanımladı.
"YÜZ YILLIK BİR YIKIM SÜRECİNDEN BAHSEDİYORUZ"
Buldan açıklamasında şunları söyledi::
"Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz.