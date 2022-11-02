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Giriş Tarihi: 2.11.2022 13:42

HDP Cumhuriyet'i hedef aldı! Altılı masadan tepki gelmedi...

HDP Cumhuriyet’i hedef aldı! Altılı masadan tepki gelmedi...

Son dakika haberi... HDP'li Perven Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Cumhuriyet'i hedef aldı. Yönetimler değişse de zihniyetin değişmediğini söyleyerek Cumhuriyet'in geçtiğimiz yüz yılını hedef alan Buldan'a ise muhalefetten bir tepki gelmedi.

Son dakika haberi... HDP'li Pervin Buldan partisinin grup toplantısındaki açıklamalarla Cumhuriyet'in yüz yılını hedef aldı. Buldan, yönetimler değişse de zihniyetin değişmediğini ifade ederek geçmiş 100 yılı 'yıkım süreci' olarak tanımladı.

"YÜZ YILLIK BİR YIKIM SÜRECİNDEN BAHSEDİYORUZ"
Buldan açıklamasında şunları söyledi::

"Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz.

Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel."

MUHALEFETTEN TEPKİ YOK
HDP'li Buldan'ın bu skandal açıklamalarına ise ne CHP ne de İYİ Parti tepki gösteremedi.

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HDP Cumhuriyet'i hedef aldı! Altılı masadan tepki gelmedi...
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