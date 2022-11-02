HDP Cumhuriyet’i hedef aldı! Altılı masadan tepki gelmedi...

Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel."

MUHALEFETTEN TEPKİ YOK

HDP'li Buldan'ın bu skandal açıklamalarına ise ne CHP ne de İYİ Parti tepki gösteremedi.

