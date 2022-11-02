HDP’li belediyeler PKK’yı böyle beslemiş: Her ay 600 bin lira destek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı Vekili Ahmet Altun tarafından PKK'nın mali alan yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede HDP'li belediyelerin örgütü nasıl beslediği bir kez daha açığa çıktı. Diyarbakır Yenişehir Belediyesi İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necat Parıldar, Edirne Uzunköprü İlçesi sınır bölgesinde yurtdışına kaçmak isterken jandarma görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen Parıldar tutuklandı. Parıldar'ın evinde yapılan aramada, 1 AK47 Kaleşnikof marka, uzun namlulu silah, 3 metal boş şarjör, 54 adet 7.62 milimetre çap dolu fişek, 1 adet yeşil renkli kamuflaj desenli hücum yeleği ele geçirildi. Hakkında KCK mali alan içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin teşhis ve beyanlar bulunan Parıldar'ın MASAK raporunda 'Değer ailelerine' ve terör örgütü üyeliğinden işlem gören kişilere para transferi yaptığı, PKK ile ilişki ve irtibatı bulunan kişilerle otel kayıtlarının olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı görevlileri tarafından suç unsuru paylaşımlarına ilişkim rapor tanzim edilen Parıldar'ın aynı zamanda soruşturma kapsamında bulunan diğer şüphelilerle ilişkilerine yönelik HTS kaydı da olduğu belirlendi.

KCK'YA HER AY 600 BİN LİRA

PKK'nın mali alan yapılanmasına ilişkin Parıldar'ın da aralarında bulunduğu 89 sanıklı iddianamede ifade veren Ulaş gizli tanık, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi meclis üyesi seçimlerinin KCK Eş Başkanlığı ve KCK Türkiye Sözcülüğünün önerisi ile yapıldığını söyleyerek, "Necat Parıldar, Murat Karayılan tarafından Yenişehir Belediyesinde İmardan Sorumlu Belediye Başkan yardımcısı yapıldı. İmardan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalıştığı dönemde KCK Türkiye Maliyesi genel sorumlusu Murat Yılmaz ile birlikte çalıştı. Bu süreçte yapılan imar, ihale ve ruhsat işleri dolayısıyla ilgili şahıslardan aldığı illegal paraları örgüte aktarması için Murat Yılmaz'a verdi. Yine görev yaptığı süreçte Türkiye'de HDP tarafından kazanılan belediye başkanlıklarında görev alan tüm İmardan sorumlu belediye başkan yardımcılarının sözcülüğünü 2016'da Murat Munzur'dan devraldı. Bu süreçte yaptığı görev kapsamında diğer belediyelerin imardan sorumlu başkan yardımcılarınca toplanan ve kendisine verilen paraları KCK Türkiye Maliye sorumlusu Murat Yılmaz'a aktardı. Ayrıca imardan sorumlu başkan yardımcılarının sözcüsü olarak görev yaptığı süreçte KCK Türkiye Sözcülüğünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her ay düzenli olarak 600 bin lira para verdi" dedi.

ÖRGÜT MENSUPLARI ARACILIĞIYLA İHALE BAĞLAMIŞLAR

Sami B. Parıldar hakkında verdiği ifadesinde, Parıldar'ın şirketinin gelirlerini artırmak amacıyla PKK terör örgütünün KCK Türkiye Mali yürütmesinde sorumlu Murat Yılmaz ve Hüseyin Daş'ın Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) içerisindeki örgütsel bağlantılarını kullanarak Parıldar'ın şirketine ihale verilmesini sağladıklarını anlattı. Sami B., "Bir dönem Necat'a ait 35 kadar pikap aracın DİSKİ'ye kiralandığını, aldığı ihalelerden elde ettiği gelirden bir kısmını da terör örgütüne aktardığını biliyorum" ifadelerini kullandı.