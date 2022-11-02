Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Eğitimlerini tamamlayan 70'i misafir öğrenci 681 komiser yardımcısını tebrik eden Erdoğan, dereceye giren komiser yardımcılarını da kutladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenlik güçlerine yönelik iftiralarına tepki gösteren Erdoğan, şunları kaydetti:Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri, gençlerimizin terör ve uyuşturucu gibi belalara karşı korunmasıdır. Bizim ne terör örgütlerine ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın (bugün) söyleyeceğim.Şu anda iktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şeyi olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler. Bunu da böyle bilin. Sizlerin bu gurur gününde girmeyi hiç istemediğim bir hususta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın güvenlik güçlerimize dün attığı bu iftirayı cevaplandırmayı Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum.Türkiye geçmişte, en iğrenç, en alçak iftiralarla ülkenin seçilmiş başbakanını darağacına gönderecek kadar pespayeleşen tek parti devri zihniyetinin hezeyanlarına maruz kaldı. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, Doğu'nun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette ve bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı, siz nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz. Bu ne insafsızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır?Yarın (bugün) TBMM'deki grup toplantısında bu konuya ilişkin çok daha farklı bir konuşma yapacağım. Çünkü bu hazmedilir bir şey değil. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucuyla mücadeleyi hiçe sayarak, yalanlar ve iftiralar üzerinden benzer bir oyunun peşindedir. Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır.Geçmişte uzun yıllar boyunca Güney Asya'da üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya sevk merkezi ve pazarı olan Türkiye, artık bu kirli kanalları önemli ölçüde tıkamıştır. Bu hakikate rağmen hem güvenlik güçlerimizi hem de ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, onun atadığı İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir.Meclis kürsüsünde, uyuşturucu satıcılarından ve organ tacirlerinden vergi alarak ülke ekonomisini kurtaracağını hem de defalarca tekrarlayarak, ciddi ciddi anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık.Giderek asimetrik bir tehdit kaynağı haline gelen dijital terör, insanımızın huzuru ve haysiyeti ile devletimizin güvenliğini de hedef alıyor. Türkiye, dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir.Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Kısa süre önce Meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin, ülkemizin dijital teröre karşı hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına eminim. İnsanımızın, demokrasimizin ve devletimizin güvenliği noktasında gereken her türlü adımı atmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz.Polis Akademisi'ni, 2015'te yeniden yapılandırdık. Bu adımın hemen ardından yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar da 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek, teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.Başkan Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldi. Milletvekilleri 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve TOGG'un üretimi ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Erdoğan, milletvekillerinin illerindeki sorunları dinledi, notlar aldı ve ilgili bakanlara talimatlar verdi. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerine TBMM'nin çalışmalarına katılım konusunda uyarıda bulunan Erdoğan, "Bütçeye daha aktif katılım sağlayın. Komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız da katılsın. Genel Kurul'a da aktif olarak katılın. Yoklamalara riayet edin. Orayı boş bırakmayın" dedi. 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Erdoğan'ın, "Analiz ve planlamamızı yapacağız. Bu seçimler bir kader seçimi. Muhalefetin dağınık olması, rehavete kapılmamızı gerektirmiyor. Grup yönetimi ve genel merkezle sürekli temas halinde olun" ifadelerini kullandı. Bir milletvekilinin bazı yatırımcıların yaşadığı sorunları aktarması üzerine de Erdoğan, "Yatırımcılar işletme kredisi almalı. Bu konuyu halledin ve konuyu hızlandırın" dedi. Toplantıda, çobanlara sosyal sigorta desteğinin 6 bin liradan 12 bin liraya yükseltileceğinin müjdesi de verildi. Ayrıca gençlere yakın tarih, değerler eğitimi, madde bağımlılığının zararları ile ilgili eğitim verilmesi de masaya yatırıldı. Bu konuların müfredata girmesi konusunda değerlendirmeler olduğu vurgulandı.