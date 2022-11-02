Konya’da FETÖ üyelerinin toplantısına baskın: 8 örgüt üyesi tutuklandı

Yapılan baskında, işyerinin bodrum katında toplantı yaptıkları esnada 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Toplantı yapan şahıslardan 5'inin daha önceden FETÖ çerçevesinde işleminin olduğu, diğer 3 şahsın ise yine FETÖ çerçevesinde irtibat ve iltisaklarının olduğu tespit edildi.



"F" SERİSİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Özel diş kliniğini ile gözaltına alınan 8 şahsa ait araçlarda yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bulunan, örgüt mensuplarının sözde örgüt lideri Gülen ve örgüte bağlanmasının, minnet duymasının işareti olan 2 adet "F" serisi olmak üzere toplamda 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanılan toplam 165 bin TL değerinde para ve malzeme ele geçirildi.