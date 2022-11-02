PKK’nın sabotaj sorumlusuna MİT operasyonu

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır hattında Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin faili olan Ersin Şahin'i eylemleri nedeniyle hedef listesine aldı. Teröristin etkisiz hale getirilmesi için detaylı bir çalışma yapan MİT, saha ajanlarından anlık bilgiler alarak eylem için sınır hattına gelen PKKYPG Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i yaptığı operasyonla etkisiz hale getirdi. 2014'te PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H'de faaliyet yürüten ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalışan Şahin, kırsal kadrolara katıldıktan sonra Diyarbakır ve Şırnak kırsalında sınır ötesinde ise Irak kırsalında örgütte silahlı faaliyet yürüttü. 2017'de Suriye'ye geçerek YPG'de yer almaya başlayan terörist, Haseke'de sabotaj eğitimi aldıktan sonra Suriye/Derik'te Sabotaj Taburu Sorumlusu olarak görevlendirildi. Sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden, Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek olan örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren Ersin Şahin'in Suriye-Türkiye sınır hattında, örgütün istihbarat unsurları ile eşgüdüm halinde çalışarak, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev aldığı belirtildi.