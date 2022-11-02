Sağlığın kalbi Türkiye’de atacak

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim şirketi işbirliğiyle hayata geçirilen "HealthTürkiye" çatı markası ile sağlık turizmimiz dünyaya yayılacak. 4 dilde oluşturulan "www.healthturkiye. com" isimli web portalıyla sağlık hizmetleri hakkında bilgi alınarak tedavi süreçleri planlanabilecek.Sağlık turizmi kapsamında Türkiye'yi yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ederken, bu alandan elde edilen gelir de 1 milyar doların üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan logosunu paylaştığı markanın sloganı "Heart of Health" (Sağlığın Kalbi). Web portalındaki "Tedavinizi planlayın" bölümünden kişiler, uçuş planlamasından almak istediği sağlık hizmetine, hastane ve doktor süreçlerine kadar tüm detayları planlayıp fiyat karşılaştırması da yapabiliyor, 7 gün 24 saat hizmet veren uluslararası hasta çağrı merkezine ulaşılabiliyor.Güçlü sağlık altyapısı ile son 5 yılda yaklaşık 60 bin organ ve doku nakli, 500 bin mikro cerrahi işlem, 200 bin tüp bebek işlemi, 3 milyona yakın kalp ve damar ameliyatı gibi birçok önemli operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin bu alandaki başarısının en önemli göstergelerinden biri. THY'nin sunduğu ulaşım kolaylığı da sağlık turizminde ülkemizin ön plana çıkmasını sağlıyor.