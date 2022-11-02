Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi sınırda incelemelerde bulunuyor

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari'ye geldi.
Son Dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırda | Video
AKAR VE KOMUTANLAR HELİKOPTERLE SINIR HATTINA GEÇTİ
Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar helikopterlerle sınır hattına geçti.
SINIR BİRLİKLERİNDE DENETLEMELER SÜRÜYOR
Bakan Akar'ın TSK komuta kademesi ile sınır birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.