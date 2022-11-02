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Giriş Tarihi: 2.11.2022 20:59 Son Güncelleme: 2.11.2022 21:09

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatının çözümünden duyulan memnuniyet dile geitirildi.

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun iş birliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEM TAŞIYOR"

Başkan Erdoğan, Zelenski'ye Ukrayna ve Rusya'nın tahıl satışının tüm dünya için önem taşıdığını belirterek, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.



DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
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