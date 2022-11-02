Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü





DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.