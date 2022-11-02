Son dakika: Başkan Erdoğan Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışına katıldı: Sergimiz ’Futbol kardeşliktir’ temasıyla oluşturuldu

Bizim dönemimizde öyle futbolcular vardır ki; biz onları sadece yetenekleri ile değil, takım arkadaşlıklarında olan örnek ilişkileri ile hatırlıyoruz. Belkide dünyanın en yetenekli oyuncularından; Lefter üstadımızı seyrediyorduk. Biz Lefter'i orta sahadan gole varıncaya kadar o alanlarda, Lefter dediğiniz zaman akla ne gelir belliydi.