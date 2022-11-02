Son dakika haberi: 2023 yılına yaklaşırken, milyonların merak ettiği asgari ücret ve EYT konusu ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yeni açıklamada 2023 asgari ücret ve EYT düzenlemesinin peş peşe açıklanacağını kaydetti.