Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"
Giriş Tarihi: 3.11.2022 00:02 Son Güncelleme: 3.11.2022 00:03

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! Arka arkaya açıklanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaş ve personelin yakından takip ettiği asgari ücret 2023 ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, yeni asgari ücret ile EYT için önümzdeki ay ve yeni yıla işaret etti. Başkan Erdoğan, iki çalışmanın da arka arkaya açıklanacağını belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika asgari ücret ve EYT açıklamaları...

Son dakika haberi: 2023 yılına yaklaşırken, milyonların merak ettiği asgari ücret ve EYT konusu ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yeni açıklamada 2023 asgari ücret ve EYT düzenlemesinin peş peşe açıklanacağını kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.

Başkan Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." mesajını verdi.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklayacağız" | Video

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"
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