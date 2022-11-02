Son dakika haberi: 2023 yılına yaklaşırken, milyonların merak ettiği asgari ücret ve EYT konusu ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yeni açıklamada 2023 asgari ücret ve EYT düzenlemesinin peş peşe açıklanacağını kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.
Başkan Erdoğan, "Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." mesajını verdi.
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklayacağız" | Video