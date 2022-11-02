SON DAKİKA | Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

'JANDARMANIN HEDEF ALINMASI VİCDANLARI SIZLATTI'

Kanun ordusu jandarmanın hedef alınmasının vicdanları sızlattığı ifade edilirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçunu işlediği aktarılarak dava açılması talep edildi.