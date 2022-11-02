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Giriş Tarihi: 2.11.2022 19:13 Son Güncelleme: 2.11.2022 19:35

SON DAKİKA | Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, uyuşturucu iftiralarına ilişkin son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı belirtilerek Jandarma Genel Komutanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medyadan paylaştığı videoya ilişkin, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu, videonun gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

'AMAÇ ASILSIZ VE SOYUT BEYANLARLA MÜCADELEYİ BALTALAMAK'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderilen dilekçede asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği, son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı kaydedildi.

'JANDARMANIN HEDEF ALINMASI VİCDANLARI SIZLATTI'

Kanun ordusu jandarmanın hedef alınmasının vicdanları sızlattığı ifade edilirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçunu işlediği aktarılarak dava açılması talep edildi.

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