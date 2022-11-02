SON DAKİKA | Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medyadan paylaştığı videoya ilişkin, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu, videonun gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
'AMAÇ ASILSIZ VE SOYUT BEYANLARLA MÜCADELEYİ BALTALAMAK'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderilen dilekçede asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği, son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı kaydedildi.