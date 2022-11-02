Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Tahıl krizini bir kez daha Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan'dan 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna çarpıcı yanıt
Giriş Tarihi: 2.11.2022 13:15 Son Güncelleme: 2.11.2022 13:40

SON DAKİKA: Tahıl krizini bir kez daha Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan'dan 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna çarpıcı yanıt

SON DAKİKA: Tahıl krizini bir kez daha Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan’dan ’Putin’i nasıl ikna ettiniz?’ sorusuna çarpıcı yanıt

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoru krizinin aşıldığını duyurdu. Dünyayı diken üstünde bekleten krizi bir kez daha Türkiye çözdü. Başkan Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak anlaşmanın bugün 12'den itibaren eskisi gibi süreceğini bildirdiğini aktardı. Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Tahıl koridoru krizi ile ilgili gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren tahıl krizini Türkiye başarılı diplomatik tutumu ile çözmüş, dünyayı yeni bir gıda sorunundan kurtarmıştı. Rusya, anlaşmanın devam etmesini istemediğini açıklayınca kriz yeniden patlak verdi. Türkiye, başarılı diplomatik atakları ile bir kez daha tahıl koridoru krizini çözmeyi başardı. Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: TAHIL ANLAŞMASI ESKİSİ GİBİ DEVAM EDECEK

AK Parti Grup Toplantısı'nda birbirinden önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda ise dünyayı yakından ilgilendiren tahıl krizi ile ilgili güzel bir haber verdi.

Başkan Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak kararını bildirdiğini söyledi.

Şoygu, Rusya'nın anlaşmayı kabul ettiğini, işleyişin bugün saat 12.00'den itibaren eskisi gibi süreceğini mevkidaşı Akar'a bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şoygu ile Akar'ın konuşmasını grup toplantısında kamuoyuna duyurdu ve krizin çözüldüğünü söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, 'PUTİN'İ NASIL İKNA ETTİNİZ?' SORUSUNA YANIT VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı çıkışında kendisine sorulan, 'Rusya'yı, Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna, "Onu biraz bana bırakın, önce Biden'a anlatacağım." şeklinde yanıt verdi.

RUSYA'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada," Tahıl koridoru anlaşmasına dönüyoruz. Kiev'den yazılı garanti aldık." denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonda dün bir görüşme gerçekleştirdi. Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin merkezinde tahıl koridoru krizi vardı. Erdoğan-Putin görüşmesinde ılımlı mesajlar verildi. Bu görüşme sayesinde bugün tahıl koridoru krizi bir kez daha aşıldı.

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SON DAKİKA: Tahıl krizini bir kez daha Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan'dan 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna çarpıcı yanıt
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