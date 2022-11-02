SON DAKİKA: Tahıl krizini bir kez daha Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan’dan ’Putin’i nasıl ikna ettiniz?’ sorusuna çarpıcı yanıt

Tahıl koridoru krizi ile ilgili gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren tahıl krizini Türkiye başarılı diplomatik tutumu ile çözmüş, dünyayı yeni bir gıda sorunundan kurtarmıştı. Rusya, anlaşmanın devam etmesini istemediğini açıklayınca kriz yeniden patlak verdi. Türkiye, başarılı diplomatik atakları ile bir kez daha tahıl koridoru krizini çözmeyi başardı. Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.