Togg siparişi veren ilk devlet başkanı belli oldu! Başkan Erdoğan’ı arayarak talebini iletti

Türkiye'nin 60 yıllık hayali 29 Ekim'de görkemli açılışa sahne olan Togg'un fabrikasının açılması ile gerçeğe dönüştü. Mart ayında satışa çıkacak Togg'a şimdiden talepler yağıyor. Togg siparişi vermek isteyenlerin arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yer aldı.
ALİYEV BAŞKAN ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Başkan Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya'nın Soçi kentinde 31 Ekim'de yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) seri üretime başlaması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği ve bunun Türk sanayisinin yeni bir başarısı olduğunu ifade ettiği belirtildi.
ALİYEV TOGG İÇİN SİPARİŞ VERDİ
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında Togg'u çok beğendiğ ve satın almak için sipariş vernek istediği öğrenildi. Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu da aktarıldı.