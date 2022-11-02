Togg siparişi veren ilk devlet başkanı belli oldu! Başkan Erdoğan’ı arayarak talebini iletti

ALİYEV BAŞKAN ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Başkan Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya'nın Soçi kentinde 31 Ekim'de yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) seri üretime başlaması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği ve bunun Türk sanayisinin yeni bir başarısı olduğunu ifade ettiği belirtildi.