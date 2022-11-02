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Giriş Tarihi: 2.11.2022 20:39

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda yanlış alarm paniği

DHA
Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda yanlış alarm paniği

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda, bir yolcunun yanlışlıkla yangın butonuna basmasıyla yangın alarmı devreye girip, otomatik olarak 'Acil durum' anonsu yapıldı. Yapılan anonsla panik yaşanarak, yolcular istasyondan boşaltıldı. Sevk edilen polis ekiplerinin çalışması sonrası gerçek anlaşılınca istasyon normale döndü.

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda, saat 18.15 sıralarında, bir yolcu yanlışlıkla yangın butonuna basınca alarm devreye girdi. Bunun üzerine otomatik boşaltma anonsu yapıldı. Yapılan anonslarda "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İSTASYON YENİDEN AÇILDI

Anons üzerine panik yaşayan yolcular istasyonu boşalttı. Sevk edilen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine istasyona tekrar yolcu alımına başlandı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'ın resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir."

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Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda yanlış alarm paniği
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