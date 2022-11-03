AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 3 Kasım paylaşımı: Bu yıldönümünde Türkiye Yüzyılı ufkunu kucaklıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin iktidara gelişinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"CUMHURİYETİMİZİN YENİ UFUKLARA ÖZGÜVENLE ULAŞACAĞI YENİ BİR AŞAMADAYIZ"

Çelik paylaşımında, "AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıldönümü kutlu olsun. Milletimizin desteği ve duası yapılan tüm işlerin harcıdır. Bu yıldönümünde Türkiye Yüzyılı ufkunu kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda nice yıllar diliyoruz. Ülkemizin üzerindeki karanlık vesayet tezgahlarının dağıtıldığı, demokrasimizin adım adım güçlendiği günler, haftalar, aylar ve yıllar boyunca bu mücadeleyi verdik. Bugün artık Cumhuriyetimizin yeni ufuklara özgüvenle ulaşacağı yeni bir aşamadayız.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETLİ LİDERLİĞİYLE NİCE UFUKLARA ULAŞMA İRADEMİZİ TAZELİYORUZ"

Tüm bu yollar boyunca milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunduk. Bu yolda azim ve emekle çalışan teşkilatlarımız başta olmak üzere pek çok arkadaşımız bir büyük iradenin parçası oldular. Bugün daha tecrübeli ve aynı zamanda daha taze bir iradeye sahibiz. Aramızdan ayrılıp ahiret yurduna göçenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Akıl ve alın teriyle milletimiz için yapılan işlere emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle nice ufuklara ulaşma irademizi tazeliyoruz" ifadelerine yer verdi.