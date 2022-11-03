AK Parti’den 2023 startı! Ardahan’a büyük çıkarma

Ardahan Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Bakan Dönmez akşam da stk'larla buluşacaklar.

Cumhur İttifakı'nın 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti çalışmalara Ardahan 'da start verdi. İlk adım "100 Günde Yüz Yüze" sloganı ile İstanbul'da atılmıştı.

Yarın Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Bakan Dönmez'i ve beraberindekileri yoğun bir program bekliyor. Türkiye'nin aydınlık geleceğini yeniden şekillendirecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için AK Parti tüm gücüyle sahada yerini almaya Ülkemizin sınır kenti Ardahan'da başta esnaf ve STK ziyaretleri olmak üzere Valilik, AK Parti İl binası ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelecekler.