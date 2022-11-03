Başkan Erdoğan 24 Temmuz 2020’yi işaret etti: Bunu unutmak mümkün değil

ATV - A Haber ortak canıl yayınında Gündem Özel programına konuk olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan iç ve dış siyasetten mega projelere kadar birçok konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'a özel hayatı ve düşüncelerine dair de bazı sorular yöneltildi. Kendisine unutamadığı bir anısı sorulduğunda ise Başkan Erdoğan Ayasofya-i Kebir Camii'yi işaret etti.

SON DAKİKA | Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Dün aradım bugün tahıl koridorunu açtılar

"GENÇLİĞİMDE SLOGANINI ATTIĞIM AYASOFYA'YI AÇMAK ALLAH'IMIZA HAMDOLSUN BİZE NASİP OLDU"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında hayatında büyük öneme sahip unutamadığı anısını paylaştı. "Bir hatırama çok özeldi dersem diğerine haksızlık etmiş olurum." açıklamasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı işaret ederek "Ancak gençlik yıllarımın özlemi, Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın önündeki mitinglerimiz olmuştur. Ve orada şunu söylerdik. Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak. Allah'ımıza hamdolsun Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu. Bunu unutmak mümkün değil. Ayasofya açıldı, zincirler kırıldı.



Başkan Erdoğan'ın unutamadığı anısı… "Hep şunu söylerdik; Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak" | Video